Lunghe code di auto in centro: l’ambulanza non riesce a passare

È successo in tutta la Lombardia nel primo giorno di passaggio in zona gialla, domenica 13 dicembre: migliaia di auto e persone in centro. Troppe auto, come una normale domenica di shopping prenatalizio, come se in questi mesi non fosse successo niente. A Bergamo si sono creati addirittura degli ingorghi: in uno in particolare, lungo viale Vittorio Emanuele, un’ambulanza è rimasta sostanzialmente bloccata dopo l’incrocio di via Tasca. Il mezzo di soccorso aveva sirena e lampeggianti attivati.

