In pochi giorni tante case in fiamme in Bergamasca: ecco quali sono le cause

Otto incendi in sette giorni. Non incendi qualsiasi, ma in abitazioni e dunque con un rischio elevato per l’incolumità delle persone. È stata una settimana particolarmente intensa per i Vigili del Fuoco della Bergamasca, che dall’8 al 15 febbraio hanno visto moltiplicarsi la necessità dei loro interventi per domare fiamme nate in contesti abitativi.

Il primo intervento di questo tipo s’è reso necessario a Pianico, dove s’è incendiato il deposito degli attrezzi di una casa; poi due incendi ad Albino, il primo in un box e il secondo a un tetto; l’11 febbraio è stata la volta di un rogo divampato in un garage a Bonate Sotto, mentre il 13 doppio intervento per due incendi che hanno coinvolto tetto e sottotetto di due abitazioni, rispettivamente a Pradalunga e a Gaverina Terme.

Infine, il 14 febbraio è andato distrutto lo sgabuzzino di un’abitazione a Romano di Lombardia. Per tutti questi episodi, la causa - probabile, perché non in tutti è stata accertata - è legata all’utilizzo di un camino o di una stufa.

«Questo tipo di interventi sono una costante del periodo invernale - spiega l’ingegner Antonio Dusi, responsabile provinciale Soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco - ed effettivamente negli ultimi giorni abbiamo avuto un aumento dei casi. Non è solo una coincidenza il fatto che le scorse settimane siano anche state le più fredde finora (...)

Continua a leggere sul PrimaBergamo in edicola fino a giovedì 23 febbraio, o in edizione digitale QUI