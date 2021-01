In provincia 1.449 bergamaschi in isolamento obbligatorio e 872 in isolamento fiduciario

Sono 1.449 i bergamaschi che si trovano in isolamento obbligatorio perché positivi al Covid. Ulteriori 872 residenti in provincia, stando a quanto comunicato oggi (giovedì 13 gennaio) dall’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, si trovano in isolamento fiduciario perché entrati in contatto con persone che hanno contratto l’infezione.

Numeri in aumento rispetto a quelli del monitoraggio precedente, che indicano come il trend discendente del contagio si sia ormai arrestato. Il setting dell’Ats di Bergamo reso noto il 7 gennaio segnava infatti 1.418 bergamaschi in isolamento obbligatorio e 783 in isolamento fiduciario.