In scooter tampona e insulta i poliziotti a Orio: il video diventa virale e lui viene denunciato

Il filmato

Le immagini, circolate su diverse pagine social, sono state girate da altri giovanissimi e sono servite alle autorità a identificare l'autore dello stupido gesto

Il video (anzi, i video, ma si tratta della stessa situazione ripresa da due angolazioni diverse) ha iniziato a circolare sui social perché pubblicato dalla popolarissima pagina Instagram "Welcome to Favelas", che raccoglie - con dubbio gusto - filmati trash e stupidi da un po' tutta Italia. In questo caso, la location è Bergamo. Per la precisione un'area nei pressi di Oriocenter.

Nel video, che vi riproponiamo, si vede un gruppo di ragazzotti intento a "divertirsi" con acrobazie, sfide e sgommate su dei motorini. C'è anche una pattuglia della Polizia di Stato, giunta sul posto per dei controlli. Nel filmato, a un certo punto, mentre gli agenti si allontanano, alcuni giovanotti in scooter partono e si avvicinano alla volante delle forze dell'ordine, uno addirittura tampona leggermente la vettura, per poi fare inversione a "U" e fuggire, rivolgendo agli agenti un dito medio. Gli altri attorno, oltre a filmare il tutto, se la ridono di gusto.

I fatti sono avvenuti domenica 23 gennaio e, secondo diverse testimonianze, questi ritrovi tra giovanissimi non sono certo una novità. Anche per questo la volante si è recata sul posto. La novità è che questa volta, come ha riportato il Corriere Bergamo, è arrivata una denuncia. Proprio attraverso il filmato, circolato tra chat e social, le forze dell'ordine sono infatti riuscite a risalire all'autore della goliardica (e stupida) bravata e si sono mossi di conseguenza.

A quanto pare, l'accusa dei confronti del giovanissimo è di oltraggio a pubblico ufficiale per gli insulti e il dito medio rivolti agli agenti dopo aver tamponato la loro vettura.