Incendio in Sardegna, bruciati tre mezzi della Vitali Spa: ipotesi dolosa

Un incendio scoppiato in una piazzola di sosta nel Comune di Berchidda (in Sardegna) ha coinvolto alcuni mezzi della ditta Vitali, lasciando null'altro che resti carbonizzati.

È accaduto nella serata di mercoledì 8 febbraio, intorno alle 23:30. Come riporta Ansa, una minipaia, un autocarro e un trattore con rimorchio erano posteggiati all'altezza del chilometro 42 nel piazzale di sosta del cantiere della Sassari-Olbia, di cui la ditta Vitali è appaltatrice per lo svolgimento dei lavori sulla nuova strada a quattro corsie in fase di realizzazione.

L'incendio, di vasta entità, è divampato improvvisamente lambendo i mezzi in sosta: per circa un'ora i Vigili del Fuoco di Olbia e gli uomini della squadra di Orzieri hanno lavorato per domare le fiamme e successivamente bonificare l'intera area interessata dal rogo.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Berchidda per gli accertamenti del caso: non è escluso, infatti, che l'incendio possa avere origini dolose.