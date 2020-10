La pistola era giocattolo, ma la serra con la marijuana no: arrestato

Gli agenti della Polizia locale di Spirano e Pognano cercavano una pistola semiautomatica, che secondo alcune informazioni era detenuta illegalmente da un quarantenne di Spirano. Ed effettivamente c’era, l’arma: una fedele riproduzione di semiautomatica P38, anche se finta e munita dell’apposito tappo rosso all’estremità della canna. Ma il blitz, messo a segno dagli uomini del comandante Vincenzo Mangoni mercoledì della scorsa settimana, non è affatto andato a vuoto. Perché in casa l’uomo deteneva anche ben cinque piantine di marijuana.

Tutto è cominciato nei giorni scorsi, quando gli agenti della Locale hanno ricevuto una segnalazione circa la presenza nella casa dell’uomo di un’arma che non risultava regolarmente denunciata. E’ quindi scattato il controllo, in abiti civili e con un’auto di copertura. Attorno a mezzogiorno, l’uomo è tornato a casa e a quel punto è stato fermato ed è scattata la perquisizione dell’appartamento. La pistola c’era davvero, anche se giocattolo. Ma la vera sorpresa è stata la scoperta di una piccola serra artigianale, ricavata nel box dell’abitazione. Coibentato e riscaldato per mantenere la temperatura adatta alla coltivazione della cannabis, il locale aveva all’interno cinque piante di marijuana alte circa un metro, già in infiorescenza. L’erba era di fatto già pronta per essere essiccata e messa in vendita. Tratto in arresto, l’uomo è stato processato per direttissima il giorno seguente e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Spirano.