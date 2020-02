La vecchia verrà bruciata sul Piazzale degli Alpini

Piazzale degli Alpini avrà il suo battesimo di città. Evento più degno non avrebbe potuto esserci: «ol rasgamènt dèla ègia». Piazza Pontida, ormai, non risponde più ai requisiti di sicurezza, dell’antiterrorismo, con i fuochi sparati troppo vicino agli esercizi pubblici e alle case. Così il Ducato ha chiesto al Comune di potersi spostare sul piazzale degli Alpini, appena riconcepito e rinnovato. La proposta si sposa esattamente con l’idea che il Comune ha messo in campo per far rivivere la piazza adiacente la stazione che, in tutti i tentativi fatti in questi ultimi anni, mai aveva ottenuto il soddisfacimento generale. Così di buon grado la Giunta ha dato l’ok e il Ducato il prossimo 14 marzo potrà traslocare lo spettacolo della vigilia della sfilata, sempre molto atteso e partecipato, su questa nuova piazza. L’evento è organizzato la sera prima della sfilata di Carnevale di Mezza Quaresima, avvenimento che richiama in città migliaia di persone. Una bella inaugurazione con tanto di fuochi d’artificio.