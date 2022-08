L’ingegnere bergamasco Davide Trevisan scompare in Liguria: l'appello, poi il ritrovamento

È stato fortunatamente ritrovato Davide Trevisan, l’ingegnere bergamasco 50enne che era scomparso in Liguria nella serata di martedì 23 agosto dopo essere andato a fare una passeggiata.

L’uomo si trovava in vacanza a Laigueglia, in provincia di Savona, insieme alla moglie e a due amici e soggiornavano in un hotel della zona. Proprio loro, dopo il mancato rientro, hanno lanciato l’allarme e chiesto aiuto per ritrovarlo. Dopo cena aveva deciso di uscire, ma non aveva più fatto ritorno.

Fortunatamente, nel tardo pomeriggio di oggi, sul gruppo Facebook "Alassiowood", l'amministratore Gigi Ciccione ha postato l'annuncio del ritrovamento di Trevisan, avvenuto un paio di ore fa. Lo ha poi confermato anche la moglie sul proprio profilo social.

Quando era scomparso, Trevisan portava con sé portava un borsello a tracolla, la carte di credito e due cellulari, che risultavano però entrambi spenti, con molta probabilità scarichi. Sui social, dove i suoi cari avevano lanciato l’appello, alcuni utenti avevano segnalato avvistamenti a Ceriale e Alassio. E proprio ad Alassio sarebbe stato, alla fine, ritrovato.