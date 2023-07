Lo punge un insetto e va in shock anafilattico a Treviglio: salvato dalla polizia locale

Una puntura di insetto lo aveva mandato in shock anafilattico: momenti di agitazione per un camionista 32enne che ieri (martedì 26 luglio), a Treviglio, in viale Ortigara ha iniziato ad accusare gravi sintomi. Ha così richiamato l'attenzione di un agente della polizia locale in motocicletta, che ha subito chiamato i soccorsi e nel frattempo ha spostato il veicolo, mettendolo in sicurezza. A riportare la vicenda sono i colleghi di PrimaTreviglio.

I soccorsi all'autista

Tutto è accaduto in pochi minuti, nel primo pomeriggio intorno alle 14, quando il conducente ha avvertito l'altro di essere stato punto poco prima e di sentirsi sempre peggio. L'esponente delle forze dell'ordine ha così allertato la macchina dei soccorsi, tranquillizzando nel frattempo il malcapitato. Sul posto sono giunti in pochi minuti ambulanza ed automedica che, dopo le valutazioni del caso, hanno somministrato la terapia e contrastato la violenta reazione allergica. L'uomo, trasportato poi all'ospedale di Treviglio in osservazione, è stato dimesso in serata senza conseguenze.

Il commento del sindaco

«Miglior esordio non poteva esserci per le nuove moto della Polizia Locale, con un intervento che ha garantito la salute dell'autista e la sicurezza degli altri utenti della strada interessata - ha commentato il sindaco Juri Imeri -. Complimenti ai nostri agenti, che anche durante i temporali dei giorni scorsi hanno dimostrato grande senso del dovere, massima professionalità e piena disponibilità nell'interesse dei cittadini».

Le due enduro stradali – modello Bmw F 850 Gs – sono state cofinanziate da Regione Lombardia, e permettono agli agenti di controllare il territorio e aumentare la sicurezza della città.