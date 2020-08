L’ospedale di Treviglio pronto ad assumere altri nove primari per altrettanti reparti

Dopo aver concluso l’iter per l’assegnazione delle prime cinque Strutture Complesse nello scorso mese di giugno, PrimaTreviglio racconta di come ieri (4 agosto) sia arrivata la notizia dell’autorizzazione, da parte di Regione Lombardia, per il conferimento di altri nove incarichi quinquennali di Direttori di Struttura Complessa per l’Asst Bergamo Ovest.

Come detto, dunque, la Regione ha dato avvio alle procedure di pubblicazione di nove procedure concorsuali per il reclutamento di altrettanti Direttori di Struttura Complessa. Dopo le cinque Strutture coperte negli scorsi mesi (Direzione Medica dei Presidi, Radioterapia, Oncologia, Servizio Farmaceutico e Urologia) e la sesta in fase di espletamento (Servizio territoriale delle Dipendenze), nei prossimi mesi l’Asst Bergamo Ovest bandirà altri nove concorsi per altrettante Strutture Complesse, in particolare per:

Diagnostica per Immagini 1

Anatomia e Istologia patologica

Medicina Nucleare

Medicina Generale 1

Chirurgia Generale 2

Oculistica

Controllo e produzione sanitaria

Prevention Process Owner

Sviluppo Strategico ed Innovazione Organizzativa

«Ringrazio la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia – ha dichiarato Peter Assembergs, direttore generale dell’Asst -. Con questo provvedimento possiamo ora coprire le Strutture complesse ancora vacanti o coperte da un facente funzione: entro fine anno avremo così completato la squadra che determinerà i prossimi 10-15 anni della nostra Azienda. Cercheremo i migliori professionisti, per servire al meglio il bisogno di salute del nostro vasto territorio».