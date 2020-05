Salvini contro la procura di Bergamo: «Indegno convocare Fontana. Perché non il premier?»

«Invece di permettere a medici e governatori di lavorare, si fa perder loro tempo convocandoli in procura». Il leader della Lega Matteo Salvini prende le difese del presidente regionale Attilio Fontana, convocato questa mattina (venerdì 29 maggio) in procura a Bergamo come persona in formata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta riguardante la gestione dell’emergenza Covid in Lombardia.

Ancora in emergenza. Invece di permettere a medici e governatori di lavorare, si far perder loro tempo convocandoli in procura. A questo punto perché non convocare premier? Zona rossa era competenza dello Stato. Mi piacerebbe si lasciasse stessa serenità anche ad altri. #Studio24 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 29, 2020

Intervenuto in diretta a Rai News 24 Salvini ha ribadito di ritenere «indegno convocare Fontana in procura, da cittadino preferirei che il mio governatore fosse in ufficio a risolvere i problemi che ci sono e non a ripetere le stesse cose dette tante volte».

Il leader del Carroccio, sul proprio profilo Twitter, ha poi rilanciato: «A questo punto perché non convocare il premier? Zona rossa era competenza dello Stato. Mi piacerebbe si lasciasse la stessa serenità anche ad altri».

I bergamaschi, invece, gradirebbero (per usare un eufemismo) che venissero accertate le eventuali responsabilità in merito alla riapertura del pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo il 23 febbraio, all’elevato numero di morti nelle Rsa e alla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano e Nembro a inizio marzo. Punti sui quali stanno cercando di fare chiarezza i magistrati.