Maurizio Gotti e Antonio Perdichizzi in università da sempre. Il riconoscimento dell’Ateneo

Nei giorni scorsi il Rettore dell’Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini, ha conferito il titolo di Professore Emerito ai docenti Maurizio Gotti e Antonio Perdichizzi. I due professori hanno vissuto l’istituto sin dalla nascita. Il professor Gotti fu tra i primi a prendere la laurea negli studi linguistici nel 1972, ed è stato docente ordinario nel 1996, dopo alcune esperienze come ricercatore. Il professor Perdichizzi, il cui settore di competenza sono gli studi aerodinamici, termici e le energie rinnovabili, si è laureato al Politecnico di Milano, ha proseguito all’Università di Brescia per giungere a Bergamo, in qualità di professore ordinario, nel 1990. La cerimonia si è svolta nell’Aula Magna giovedì 6 febbraio alla presenza dei presidi di facoltà e dei direttori dei dipartimenti di Lingue, culture e letterature straniere e di Ingegneria e scienze applicate. Il Rettore ha sottolineato che «il titolo di Professore Emerito è un riconoscimento ministeriale prestigioso che non solo onora ufficialmente la carriera e l’apporto professionale dei colleghi, omaggiandoli di un titolo distintivo che certifica i loro meriti, ma traccia anche la storia della nostra università. I professori Gotti e Perdichizzi sono “emeriti” proprio per questo: oggi riconosciamo loro il “merito” di aver saputo compiere la loro missione universitaria nel migliore dei modi possibili, ma soprattutto di aver saputo condividere, ricevere e restituire i saperi con passione e con attenzione alle persone e alle loro diverse esistenze. Spero che siano di esempio a molti giovani: l’obiettivo per le nuove generazioni, ma anche per tutti noi, è quello di scoprire e alimentare i propri talenti (qualunque essi siano), per metterli poi al servizio della società intera».