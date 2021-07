Minacciano un anziano con un sasso e gli rubano lo scooter: denunciati due giovani

Avevano fermato un anziano in scooter, avevano minacciato di picchiarlo con un grosso sasso e, per finire, gli avevano rubato la moto.

L’episodio, avvenuto a Fara Gera d’Adda, risale al 27 giugno. A distanza di un mesetto però i carabinieri di Treviglio hanno identificato i responsabili: ad essere denunciati per i reati di rapina in concorso e danneggiamento sono stati due giovani pregiudicati, un ventiquattrenne di Seriate e un ventiduenne di Alzano Lombardo.

Entrambi i giovani, nell’occasione, non si erano limitati a rapinare l’anziano. Prima di rubare lo scooter e scappare nelle strade della Bassa Bergamasca, avevano lanciato sassi addosso ai veicoli in transito lungo via Reseghetti e verso un’abitazione.