Parco del Serio, dalla Regione oltre 21 mila euro per il contenimento del pesce siluro

Il Parco del Serio ha ottenuto dalla Regione Lombardia un finanziamento di circa 21.400 euro che servirà per avviare la terza campagna di contenimento del pesce siluro, finalizzata alla tutela della biodiversità e a favorire la ricolonizzazione delle acque da parte delle specie ittiche native.

Negli ultimi due anni, personale specializzato ha svolto le prime attività di contenimento, rimuovendo questa specie ittica. Il siluro infatti è un pesce di grandi dimensioni, che non ha predatori naturali ma che è al contrario un predatore per le altre specie ittiche, alterando così l’equilibrio biologico della fauna acquatica.

«Il pesce siluro, che da anni ha colonizzato il fiume Serio, rappresenta una minaccia alla tutela della biodiversità e per questa ragione, per il terzo anno consecutivo, la Regione ha promosso uno specifico bando dedicato ai parchi regionali fluviali – spiega il presidente Basilio Monaci -. Le osservazioni effettuate fino ad oggi mostrano che prevalgono ancora individui di medie e piccole dimensioni, ma la popolazione è in rapida ascesa e, nel caso in cui non venisse limitata, potrebbe porsi in conflitto con alcune specie ittiche autoctone di notevole importanza quali la lasca, il pigo, il luccio italico».

«L’attività di contenimento si svolgerà nel tratto di fiume lungo circa 20 chilometri compreso tra la traversa della Palata Menasciutto nei Comuni di Pianengo e Ricengo e il Comune di Montodine – conclude Monaci -. È stata stipulata una specifica convenzione tra il Parco e l’associazione Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee), che dispone delle risorse necessarie e che ha già effettuato interventi analoghi».