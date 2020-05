Perseguitava da tre anni l’ex fidanzato: donna di 32 anni arrestata per stalking

Perseguitava e molestava l’ex fidanzato ormai da tre anni, con continui appostamenti, chiamate e messaggi. A finire nei guai, accusata di stalking, è stata una donna di 32 anni, residente a Calusco d’Adda. L’uomo, già in passato, si era rivolto alle forze dell’ordine ottenendo in un primo momento un divieto di avvicinamento. In seguito, i giudici avevano disposto un nuovo provvedimento, obbligando la 32enne a presentarsi in caserma dai carabinieri a Calusco quattro volte a settimana. A inizio anno, l’obbligo di firma era scaduto e non era stato rinnovato.

Tuttavia, durante i mesi di lockdown la donna ha iniziato nuovamente a tormentare l’ex compagno con chiamate e messaggi. Una volta iniziata la fase 2, la 32enne aveva ripreso anche a pedinarlo.

Per questa ragione il ragazzo, venerdì scorso (22 maggio), si è recato nuovamente dalle forze dell’ordine e ha denunciato l’ex fidanzata, che è stata arrestata per stalking. La donna si trova agli arresti domiciliari e non potrà utilizzare telefono e internet. Qualora dovesse violare le disposizioni sarà trasferita in carcere.