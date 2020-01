Vaccini contro la meningite: si parte dal Riva di Sarnico. Ecco l’elenco delle scuole

Inizieranno venerdì 10 gennaio nell’Istituto superiore Riva di Sarnico le vaccinazioni previste per gli studenti da Regione Lombardia dopo i cinque casi di meningite verificatisi nei giorni scorsi nel Basso Sebino e nella Val Calepio, due dei quali mortali.

Come illustra nel dettaglio un bollettino congiunto diramato dall’Ats di Bergamo e dall’Ats di Brescia nella giornata odierna (mercoledì 8 gennaio) è stato definito il piano di vaccinazione nelle scuole frequentate dai ragazzi residenti nelle aree in cui si sono verificati i contagi di sepsi. Nello specifico, verranno vaccinati non soltanto gli alunni di tutte le classi dell’Istituto Riva (726 alunni), ma anche il personale docente e quello non docente (155 persone).

Una volta attuato il cordone vaccinale a Sarnico sarà la volta degli Istituti di Trescore Balneario Federici (1.413 studenti, 176 docenti e altro personale), Lotto (1.192 studenti, 196 docenti e altro personale) e Azienda Bergamasca Formazione (400 studenti e 43 docenti con altro personale); Sacra Famiglia a Seriate (216 studenti, 49 docenti e altro personale); Ikaros a Grumello del Monte (666 studenti, 90 docenti e altro personale); infine, le scuole Piana (779 studenti, 121 docenti con altro personale), Celeri (556 studenti, 79 docenti e altro personale) e Convitto (271 studenti, 35 docenti e altro personale) a Lovere.

Complessivamente il numero di vaccini erogati nella bergamasca è di 3830 unità, mentre sono 4404 quelli che sono stati somministrati in provincia di Brescia.

In merito ai numeri di Bergamo il comunicato precisa che il dato dovrà essere aggiornato domani giovedì 9 gennaio, con i vaccini effettuati dai medici di medicina generale e dagli altri ambulatori in data 7 gennaio.