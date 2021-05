Positivi in leggero aumento a Bergamo, 157 in più. Si conferma il trend in calo dei ricoveri

Continua a mostrare un quadro di complessiva stabilità la curva epidemiologica in Lombardia. In particolare oggi (sabato 8 maggio) sono state diagnosticate 1.584 positività all’infezione grazie all’analisi di 52.497 tamponi, sia molecolari sia antigenici rapidi.

Ieri erano stati accertati 1.759 contagi, grazie all’esecuzione di 51.195 test. Aumentano leggermente i nuovi positivi accertati in provincia di Bergamo, che passano dai 130 di ieri ai 157 odierni. In flessione l’indice di positività regionale, che cala dal 3,4 per cento al 3 per cento.

Qui le risposte alle domande (e alle critiche) più frequenti sul bollettino quotidiano relativo ai numeri del coronavirus

Sul fronte della pressione ospedaliera il saldo dei malati Covid ricoverati in terapia intensiva scende a 490 persone (1 in meno). Il saldo dei degenti nei reparti non intensivi cala invece a quota 2.850 pazienti (118 in meno). Quasi raddoppiato, infine, il dato riferito alle vittime giornaliere: i morti accertati oggi sono 43 (ieri erano stati 25). Complessivamente quindi, dall’anno scorso, hanno perso la vita 33.149 persone. Nel dettaglio, ecco i nuovi casi positivi al virus nelle province lombarde: