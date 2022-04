Precipita dalla finestra di casa al quarto piano a Colognola, morta un'anziana di 77 anni

l'incidente

La caduta è avvenuta ieri, 22 aprile. Ad accorgersi dell’incidente sarebbero stati alcuni ragazzi seduti su una panchina poco distante

Dramma nel quartiere di Colognola, a Bergamo, dove ieri (venerdì 22 aprile) una anziana di 77 anni è morta precipitando dal quarto piano della palazzina in cui viveva, in via Einstein.

Pare che la donna soffrisse di perdite di equilibrio, ma sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dei fatti. Gli inquirenti propenderebbero per la pista dell’incidente ma al momento è stata esclusa alcuna ipotesi e, per questa ragione, sul corpo dell’anziana verrà eseguita l’autopsia.

La caduta è avvenuta intorno alle 13.30. Ad accorgersi dell’incidente sarebbero stati alcuni ragazzi seduti su una panchina poco distante dall’abitazione, che avrebbero sentito l’urlo e il tonfo della settantasettenne.

A Colognola si è precipitato il personale medico a bordo di un’ambulanza e di un’automedica, arrivate in codice rosso. La donna dopo aver colpito il suolo respirava ancora, ma è deceduta poco dopo. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.