Riaperto vicolo San Carlo, completamente rinnovato

Vicolo san Carlo, uno dei percorsi pedonali più suggestivi per salire Città Alta, è satto riaperto. I lavori sono stati completati e il tratto pedonale scintilla a nuovo. Il vicolo connette via Sant’Alessandro con la scaletta della funicolare. Il Comune di Bergamo lo ha rimesso a nuovo, mantenendo le caratteristiche originarie della via, con il suo bel selciato in pietra, realizzando una cunetta in pietra arenaria al centro, per incanalare le acque di scorrimento in superficie. Durante lavori si è anche provveduto al completamento dell’illuminazione pubblica e alle canalizzazioni interrate degli impianti tecnologici. Il costo complessivo è stato di circa 60 mila euro.