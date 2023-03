Ritrovo di pregiudicati e risse frequenti, bar di Treviglio chiuso per 10 giorni

Ritrovo di pregiudicati e cornice di risse tra gli avventori. Non proprio un posto tranquillo, lo Sweet Coffee di Treviglio, in via Vittorio Veneto, tant'è che il Commissariato di Polizia di Treviglio ne ha disposto la chiusura.

Risse e pregiudicati

Gli agenti guidati dal vicequestore aggiunto Marco Cadeddu sono intervenuti stamattina, sabato 18 marzo, a seguito dell'ennesima segnalazione sulla presenza di pregiudicati e risse. Gli uomini del Commissariato hanno notificato ed eseguito la sospensione della licenza con relativa chiusura dell'attività commerciale, gestita da cittadini stranieri, che si trova al civico 2, proprio di fronte alla stazione Centrale.

Chiusura per 10 giorni

Il provvedimento è frutto di una serie di accertamenti protratti nel tempo che hanno evidenziato come il locale di via Vittorio Veneto fosse abitualmente frequentato da volti noti alle forze dell'ordine, spesso pregiudicati, sia italiani che stranieri. All'interno dello stesso, in più occasioni, si siano evidenziate anche liti tra avventori. Il provvedimento, sulla base dell'ex art 100 Tulps ha disposto la chiusura per 10 giorni.