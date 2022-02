Romano, anziana ruba il portafogli di una commessa per le slot machine: denunciata

borseggiatrice insospettabile

Fregava carte di credito e le utilizzava per effettuare transazioni inferiori ai 20 euro, almeno fino a quando le vittime non si accorgevano

Un comportamento garbato, modi distinti e una fedina penale immacolata. È la fotografia di un’insospettabile borseggiatrice, una signora brianzola di 79 anni, che nei giorni scorsi ha rubato il portafogli alla commessa di un negozio di Romano di Lombardia per andare a giocare alle slot machine.

Come riportato dai colleghi di PrimaTreviglio, tutto è cominciato quando la commessa ha contattato la polizia locale di Romano per denunciare il furto della sua borsa, in cui c'era anche il portafogli. Le carte di credito e il bancomat erano collegati al suo cellulare, sul quale avevano cominciato ad arrivare notifiche relative a spese che lei non aveva mai effettuato e che riguardavano puntate in case da gioco o in sale slot della zona.

Sembrava impossibile che fosse stata una donna tanto distinta ad essersi impossessata della borsa della commessa, ma dall'analisi delle immagini riprese dalle videocamere del luogo in cui aveva giocato è arrivata la conferma: l’anziana è stata riconosciuta ed è stata denunciata.

Gli agenti, proseguendo le indagini, hanno scoperto che l’anziana rubava le carte di credito e le utilizzava per effettuare transazioni inferiori ai 20 euro (per cui non è richiesto il pin), almeno fino a quando le vittime non si accorgevano degli ammanchi. Poi, quando venivano bloccate, se ne liberava.