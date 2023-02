Schianto tra auto e moto sulla strada Francesca a Ghisalba, morto un 17enne

Uno schianto dalle conseguenze tragiche quello avvenuto questa notte a Ghisalba, lungo la Provinciale Francesca. Un 17enne che viaggiava in sella alla sua moto ha perso la vita.

Il terribile incidente è avvenuto una decina di minuti prima della mezzanotte. Violentissimo l'impatto tra l'auto condotta da una ragazza di 23 anni e una motocicletta su cui, invece, viaggiava il 17enne. Non si conosce, al momento, l'esatta dinamica di quanto accaduto. Sul posto si sono portate immediatamente tre ambulanze della Croce rossa di Seriate e Palazzolo e da Bergamo, in codice rosso.

Muore un 17enne

Accanto ai soccorritori del 118 anche i Vigili del fuoco della centrale Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia che hanno messo in sicurezza i mezzi e bonificato l'area compromessa. La giovane è stata affidata alle cure del 118 e poi trasferita in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Nulla da fare, invece, per il 17enne, deceduto in seguito al tremendo impatto.