Scontro tra due auto a Treviglio, una prende fuoco. Ferita una ragazza di 23 anni

Attimi di paura a Treviglio, all'incrocio tra via Redipuglia e via Calvenzano. Attorno alle 13 di oggi, mercoledì 22 febbraio, una Peugeot 208 con a bordo una 23enne si è schiantata con un'altra automobile, prendendo fuoco. Salva la giovane alla guida, che è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente. Come riportano i colleghi di PrimaTreviglio, sembra che una Nissan Juke guidata da una ventiduenne abbia invaso la corsia opposta, scontrandosi contro la Peugeot 208 che si stava immettendo in via Redipuglia da via Calvenzano attraverso l'apposita corsia di sinistra.

Trasportata in codice giallo in ospedale

L'automobile, dopo l'impatto, ha preso fuoco generando un'alta colonna di fumo nero visibile in tutta la zona circostante. Dopo l'allarme al Numero unico di emergenza, sono giunti sul posto un'ambulanza della Croce Rossa di Treviglio e i volontari del Vigili del Fuoco del distaccamento di Treviglio, che hanno spento le fiamme e bonificato l'area. Polizia Locale e Polizia di Stato hanno invece effettuato tutti i rilievi del caso.

Fortunatamente la giovane ventitreenne alla guida della Peugeot 208 in fiamme non avrebbe riportato ferite gravi ed è stata trasportata all'ospedale di Treviglio in codice giallo. La circolazione delle auto è stata interrotta in entrambe le direzioni prima di essere ripristinata dai tecnici della Provincia di Bergamo.