Scontro tra due automobili in una galleria di Lovere: quattro feriti, uno è grave

Quattro persone ferite, tra cui un uomo di 51 anno e uno di 60 anni, e un automobilista traportato d’urgenza in ospedale. È il bilancio del violento incidente avvenuto questa mattina (lunedì 5 luglio) poco dopo le 7 lungo la strada statale 42, a Lovere.

Nella galleria Costa Volpino si sono scontrate due automobili. Uno dei passeggeri è rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato al Papa Giovanni XIII in elisoccorso, in codice rosso. Gli altri feriti sono stati trasferiti in ambulanza all’ospedale di Esine in codice giallo o verde (poco grave).

Per mettere in sicurezza il tratto di galleria sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Lovere. Sul posto anche i carabinieri.