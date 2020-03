Si distrae per la coda fuori dal supermercato e distrugge il furgone

Era alla guida del furgone, ma si è distratto e in un attimo ha finito per distruggerlo. Il fatto è avvenuto martedì 10 marzo lungo la Provinciale Sp2 che da Trezzo sull’Adda porta a Busnago. Il conducente, giunto all’altezza del supermercato Unes, si è distratto osservando la fila di persone in attesa di entrare, organizzata dai dipendenti per evitare assembramenti, nell’esercizio commerciale. Sono purtroppo bastati pochi istanti per distruggere quasi completamente il mezzo. Il veicolo ha infatti sterzato bruscamente a destra ed è finito violentemente contro il guardrail, ostruendo anche la carreggiata.

Sul posto è quindi giunta una pattuglia della Polizia Locale per svolgere i rilievi del caso e dirigere il traffico. Per il conducente, invece, che non ha riportato ferite, non è stato necessario chiamare l’ambulanza. Ne parla PrimaLaMartesana.