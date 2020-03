Si fermano anche i traghetti sul Lago d’Iseo

Da oggi, venerdì 13 marzo, verranno sospese le corse delle motonavi che effettuano i collegamenti tra Iseo, Tavernola, Sulzano, Sale Marasino e Monte Isola. Lo stop si aggiunge, ovviamente, alle corse scolastiche tra Lovere e Pisogne e tra Predore e Iseo già sospese dallo scorso 24 febbraio. Resterà attivo, con i consueti orari, il solo servizio giornaliero da e per Monte Isola che prevede collegamenti tra Sulzano e Peschiera Maraglio, Sale Marasino e Carzano oltre alle corse a chiamata per Sensole, Siviano e alle corse notturne. I passeggeri possono verificare gli orari in vigore sul sito. La decisione di variare gli orari è stata concordata con l’Autorità di Bacino lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro e con la Regione Lombardia allo scopo di adempiere alle ultime disposizioni del decreto ministeriale e nel contempo garantire il servizio essenziale per la mobilità dei lavoratori e dei pendolari di Monte Isola.