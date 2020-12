Si schianta contro un Tir con il furgone del lavoro, muore 32enne di Mapello

Le immagini dell’incidente diffuse dal Tgr del Trentino fanno capire la violenza dello scontro tra il furgone della ditta Ksr group di Bolzano e un Tir, alle 15 di giovedì 17 dicembre sull’autostrada A22 del Brennero, all’altezza dell’uscita Trento Sud. Ad avere la peggio il conducente del furgone, Roberto Avagliano, 32enne residente a Mapello, in via Scotti, che per quella ditta di Bolzano ci lavorava. Non avrebbe visto la segnaletica che indicava la presenza di un cantiere e dunque non avrebbe frenato in tempo, finendo per tamponare il mezzo pesante.

Nato nel 1988 a Novara e originario della provincia di Lecco, Avagliano abitava con la compagna a Mapello da pochi anni. Prima abitava a Mozzo. Era un grande appassionato di moto: scriveva anche per un sito di settore, motospia.it (qui il suo ultimo articolo). Dalla scorsa primavera lavorava per la filiale italiana della Ksr, appunto, importatore e distributore austriaco di motocicli. Era un tecnico. Aveva cominciato a lavorare nel settore nel 2006 vicino a casa, alla Moto Guzzi di Mandello del Lario (Lecco), e la sua carriera è poi proseguita come disegnatore per studi di progettazione ma anche grandi aziende. Aveva anche fatto parte di un team comasco che partecipava a competizioni rally riservate ad automobili elettriche.