Sparatoria fra bande in un parcheggio a Brembate: tracce di sangue sull'asfalto

Non ci sono feriti al momento, né testimoni, dopo la sparatoria di oggi pomeriggio, giovedì 18 maggio, a Brembate, nella zona industriale. Segno di quanto accaduto è un bossolo rimasto sull'asfalto.

Uno scontro tra bande rivali

Secondo quanto è stato possibile ricostruire sembra che due gruppi rivali, una decina di persone in tutto, arrivati in auto si siano affrontati in mezzo alla strada. Nel corso della rissa qualcuno ha estratto una pistola e ha fatto fuoco. Poco dopo i protagonisti si sono dileguati.

Quando i militari sono arrivati, accompagnati da un'ambulanza accorsa in codice rosso, non hanno trovato nessuno. Sull'asfalto oltre al bossolo, c'erano delle tracce di sangue. Tuttavia del ferito non c'era traccia, né al momento nessuno si è presentato in qualche Pronto soccorso della zona per farsi medicare ferite da arma da fuoco. Su tutti gli altri dettagli i Carabinieri hanno avviato le opportune indagini.