Spari in azienda con un fucile da caccia: ucciso il titolare 61enne di Romano

Panico nella mattinata di oggi (mercoledì 14 settembre) alla ditta Classe A Energy di Casale Cremasco Vidolasco, in via Camisano: intorno alle 9,30 un uomo è infatti arrivato in auto e, armato di un fucile da caccia calibro 12, ha sparato a bruciapelo al titolare uccidendolo.

La vittima è Fausto Gozzini, 61 anni, originario del Bresciano ma residente a Romano di Lombardia, mentre il presunto killer sarebbe Domenico Gottardelli, 78enne di Covo, un passato da impresario edile. Non è ancora ben chiaro il movente o se sia collegato al fatto che Gozzini, tre anni fa, aveva rilevato l’impresa, che vende macchinari per l’estrazione, l’edilizia e l’ingegneria civile. Sembra certo invece che il gesto sia stato compiuto al culmine di una lite. Gottardelli si è introdotto all’interno della struttura, arrivando fino all’ufficio dell’imprenditore e a quel punto avrebbe fatto fuoco mirando all’addome. In seguito, sarebbe stato disarmato dal personale nell’attesa delle forze dell’ordine.

Sul posto, dopo l’allarme, sono giunte un’automedica, un’ambulanza e l’elisoccorso del 118, ma per il 61enne non c’era più nulla da fare. Insieme ai sanitari sul luogo dell’omicidio sono arrivati anche i carabinieri di Cremona, che hanno posto sotto sequestro l’azienda, portato in caserma il sospettato e stanno cercando di ricostruire le dinamiche di quanto accaduto. Uno dei figli del titolare è accorso sulla scena e, una volta saputo della morte del padre, ha dato in escandescenze colpendo un militare di 36 anni, che è stato curato dal personale medico.