Sul ponte San Michele tra Calusco e Paderno è scattato l'allarme suicidio: soccorritori in azione

Ieri (giovedì 9 maggio), una bicicletta bianca appoggiata alla ringhiera del ponte San Michele che collega Calusco a Paderno ha fatto partire, insieme ad altri elementi raccolti durante la giornata dalle forze dell’ordine, l’allarme suicidio.

Lo raccontano i colleghi di PrimaMerate, che sottolineano come l’intervento di Vigili del fuoco, Carabinieri e agenti della Polizia Locale iniziato ieri sia continuato anche nella giornata di oggi, con tanto di mobilitazione di un elicottero.

I soccorritori stanno perlustrando l'area per tentare di raccogliere elementi che possano portare all'identificazione del proprietario della due ruote, scongiurando, si spera, l'ipotesi di un gesto estremo. L'area lungo il fiume è stata scandagliata. Sul posto è anche giunto un mezzo del soccorso subacqueo acquatico dei pompieri.

Il ponte è già stato teatro di episodi di questo tipo e la sua nomea in merito è tristemente nota, quindi, in casi di ritrovamenti come quelli di ieri, l’attenzione è sempre massima.