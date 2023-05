Tifosa del Giro si schianta in bici contro il guard rail e casca nella scarpata

Troppa emozione per la carovana rosa, forse. Fatto sta che una tifosa del Giro d'Italia ieri, 21 maggio, si è schiantata contro il guard rail ed è precipitata nella scarpata. Si era recata al passo di Valcava in sella alla sua due ruote per assistere alla passaggio della corsa in rosa l'appassionata di ciclismo coinvolta in un brutto incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Torre De' Busi.

Tifosa del Giro d'Italia si schianta contro il guard rail e precipita nella scarpata

La malcapitata, dopo aver assistito al passaggio dei corridori che stavano macinando chilometri nella tappa Seregno-Bergamo, ha inforcato la sua bici e stava percorrendo la Strada provinciale 179 quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, intorno alle 13.45 ha perso il controllo del suo mezzo.

Inizialmente si è temuto il peggio, tanto che la Centrale operativa dell'Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza ha mobilitato i sanitari con il codice rosso di massima gravità.

Sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso di Calolziocorte sull'ambulanza. Non solo ma per velocizzare le operazioni di cura e ospedalizzazione della ciclista è stato dirottato a Torre anche l'elicottero di Bergamo.

Mobilitati anche i Vigili del fuoco di Lecco con la squadra Speleo alpino fluviale e i Carabinieri. Dopo le prime tempestive cure prestate sul posto il quadro clinico della donna, seppur serio, è apparso non critico. La donna è stata stabilizzata prima di essere trasferita in ospedale in codice giallo.