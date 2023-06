Tragedia a Calcio: uomo si tuffa nel fiume Oglio e non riemerge più

Tragedia nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 giugno, a Calcio, in via Roncaglie: un uomo di origine nordafricana si è tuffato e non è più riemerso.

I fatti sono accaduti alle 15.30 circa. Gli amici dell'uomo, non vedendolo più tornare a galla dopo il tuffo, hanno immediatamente chiamato i soccorsi e sul posto sono giunti i Saf (Speleo Alpinistica Fluviale) dei Vigili del Fuoco della centrale di Bergamo e i volontari di Romano di Lombardia.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Dopo una ricognizione con il gommone, i soccorritori hanno presto individuato il corpo, purtroppo ormai senza vita, dell'uomo. Hanno così recuperato la salma e l'hanno riportata a riva. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e il 118.