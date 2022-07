Tragedia alle Egadi (Sicilia): trovato morto un turista di Petosino

È stato individuato purtroppo senza vita, nella tarda mattinata di domenica 3 luglio, sotto un dirupo in zona Cala Bianca di Marettimo, isola selvaggia delle Egadi, un uomo scomparso sabato pomeriggio: si tratta di Antonio Magni, 57 anni, di Petosino, celibe e senza figli: viveva con i genitori.

Magni era in vacanza da solo nell’isola. Era uscito in escursione con l’obiettivo di raggiungere Cala Bianca percorrendo il sentiero che parte dal paese e passa per Punta Troia. Il gestore del B&B che lo ospitava non vedendolo rientrare ha lanciato l’allarme facendo scattare le operazioni di ricerca.

L’uomo è stato recuperato da un elicottero e trasportato all’ospedale di Trapani, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata composta nella camera mortuaria a disposizione del magistrato, che deciderà un’eventuale autopsia.