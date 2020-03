Troppe bare al cimitero. Non si sa più dove metterle

Arrivano così tante bare al cimitero, che non si sa più dove metterle. La camera mortuaria è insufficiente e così il Comune di Bergamo ieri ha dovuto fare un’ordinanza per autorizzare a posizionare le bare anche nella chiesa di Ognissanti. La situazione è preoccupante. L’ordinanza chiude i cimiteri cittadini alle visite; quindi non solo il Monumentale, ma anche Grumello al Piano e Colognola. Erano molte le persone, infatti, che con i mezzi pubblici arrivavano a far visita ai propri cari. Una situazione di evidente pericolo di contagio. Sono garantiti, invece, i servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione e cremazione delle salme, ammettendo la presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone. Così i cancelli sono stati chiusi fino al 3 aprile. Ma il dato che preoccupa di più è l’elevato numero di bare che arrivano da tutte le strutture sanitarie cittadine e della provincia. Al cimitero di Bergamo è in funzione l’unico forno crematorio. Sono molte le persone che scelgono questa modalità funeraria. Così la chiesa si è riempita in fretta. Fa impressione vedere allineate 40 bare in attesa di cremazione. Non c’è più posto. Si muore in tanti e troppo in fretta. Anche la camera mortuaria è piena. Il forno ha esteso gli orari di attività, che ora si estendono sulle 24 ore. Corre un brivido al pensiero. D’altra parte il numero dei decessi è elevatissimo: 146 negli ultimi cinque giorni. E tutti per lo stesso motivo. Da ghiacciare il sangue.