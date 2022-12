Uomo si sente male al rifugio Capanna 2000, le foto dell'intervento del Soccorso alpino

Non finisce mai, purtroppo, il lavoro della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. proprio in queste ultime ore del 2022, infatti, i soccorritori sono dovuti intervenire nei pressi del Rifugio Capanna 2000, in territorio di Oltre il Colle, per prestare soccorso a un uomo che ha avuto un malore.

Nel complesso, sono stati ben una decina circa i tecnici impiegati nell'operazione, avviata alle 10.30 di oggi, 31 dicembre. Era decollato anche l'elisoccorso, ma a causa della nebbia non ha potuto raggiungere il punto in cui l'uomo si è sentito male. Nonostante ciò, il mezzo ha comunque portato in quota l’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso del Cnsas.

I soccorritori hanno raggiunto la zona anche grazie alla collaborazione del gestore del rifugio, che ha messo a disposizione il gatto delle nevi per la parte logistica. L’uomo colto da malore è stato valutato dal medico, è stato messo in sicurezza ed è stato trasportato con la jeep-ambulanza fino al piazzale dove c’era l’elicottero.

L’intervento si è concluso verso le 13.30, con il rientro delle squadre e il ricovero dell'uomo all'ospedale di Bergamo, le cui condizioni fortunatamente non paiono essere gravi.