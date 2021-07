Va a fuoco una canna fumaria, bruciati 100 metri quadrati di un tetto a Castione

Vigili del fuoco in azione nella notte tra il 4 e il 5 luglio a Castione della Presolana, dove la canna fumaria di un’abitazione ha preso fuoco, incendiando il tetto di un’abitazione in via Santuario. L’allarme è scattato intorno all’1.30 e, fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nel rogo.

Le fiamme hanno distrutto circa 100 metri quadrati della copertura dell’edificio, una casa a due piani che non sarà agibile fino a quando non saranno terminati i lavori di ripristino del tetto.

Per spegnere l’incendio e bonificare l’area sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga.