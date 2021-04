Val Gandino, sui monti l’ombra dei piromani: in serata altro incendio, in Valpiana

di Giambattista Gherardi

Dopo una dura battaglia protrattasi per l’intero pomeriggio sul Monte Farno (con rogo boschivo dichiarato sotto controllo attorno alle 21), in Val Gandino è scattato un secondo allarme sui monti del versante opposto, noti soprattutto per le località di Valpiana e Malga Lunga. Un incendio è infatti partito, sembra in più punti, in tarda serata nei pascoli della località Grömel.

Ad accorrere, di rinforzo ai colleghi della Val Gandino impegnati sul Farno con i colleghi di Ponte Nossa, sono state da subito le squadre di Albino, Colzate e Castione della Presolana. Ben visibile dall’abitato la colonna di mezzi in ascesa con i iampeggianti blu.

A supportare le squadre anche un’autobotte giunta sino alla Chiesina di Santa Maria degli Angeli. L’intervento tempestivo, in corso nella notte, dovrebbe aver evitato conseguenze nefaste, ma la guardia e la rabbia restano altissime.

Impossibile non ipotizzare un legame fra i due episodi, sui quali si allunga inquietante l’ombra dei piromani.