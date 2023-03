Valbrembo, cade un cancello nella zona industriale: tragedia sfiorata per una bambina

Tragedia sfiorata a Valbrembo, dove una bambina per poco non è stata colpita da un pesante cancello.

La vicenda, come riporta L'Eco di Bergamo, è avvenuta attorno alle 17:30 di ieri, domenica 5 marzo, in via Garibaldi dove si trova l'area industriale del paese.

La bimba, di otto anni, stata entrando in un capannone insieme ai genitori, quando il cancello - aprendosi - è improvvisamente caduto a terra. Per poco la piccola non è stata colpita.

Leggermente ferito a una caviglia, invece, in papà. Non è chiaro se per una colluttazione con il cancello o se stava cercando di allontanare la bambina dal pericolo.

Papà e figlia sono stati trasportati in codice verde al Papa Giovanni di Bergamo da un'ambulanza della Croce Rossa di Bergamo giunta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri di Zogno, che hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso.