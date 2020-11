Viola la quarantena obbligatoria e viaggia da Monza a Bergamo: denunciato un 31enne

Non soltanto ha viaggiato da Monza a Bergamo senza alcun valido motivo, ma non avrebbe proprio potuto muoversi da casa visto che era in quarantena. Per questa ragione un uomo di 31 anni, di origine straniera, lo scorso fine settimana è stato denunciato dalla Polizia dopo essere stato fermato per un controllo a Colognola.

Il trentunenne era in macchina con altre due persone, che sono state multate per aver violato la normativa anti-Covid. Casi di “furbetti della quarantena” sono stati accertati anche in provincia. Questa mattina (lunedì 30 novembre) a Villa di Serio un uomo alla guida di un motorino, non appena ha notato una pattuglia della polizia locale Unione Insieme sul Serio, ha cercato di fuggire. Il guidatore, un quarantacinquenne del posto, è stato denunciato alla Procura di Bergamo perché a margine dei controlli è emerso che anch’esso era sottoposto al regime di quarantena obbligatoria.