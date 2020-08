Zero contagi a Bergamo: è la prima volta che succede da febbraio

La città epicentro della pandemia di Covid, cioè Bergamo, tira un sospiro di sollievo. Un evento simbolico, gli zero contagi registrati sabato 22 agosto, ma soprattutto un dato che non si registrava dallo scorso febbraio: è l’unico “zero” della Lombardia, il 22 agosto. Proprio a Bergamo, come è noto, tra metà marzo e metà aprile si erano registrati i picchi di contagiati anche di svariate ogni giorno con centinaia di vittime, tra l’altro poi risultate essere anche più di quelle ufficiali. Il picco massimo si era registrato il 23 marzo con 715 nuovi casi e 251 vittime. Da alcune settimane i casi erano limitati, al massimo di qualche decina. Ma lo zero non era ancora arrivato.

