La seconda settimana di Bergamo Scienza dall’Alzheimer ai tumori, dai giochi ai fumetti

Dopo essersi riempito di musica, Piazzale degli Alpini in questi giorni è diventato teatro della scienza. Si è appena avviata la seconda settimana di Bergamo Scienza e questa sera, mercoledì 5 ottobre, alle 21, è in programma la conferenza “La pandemia silenziosa. Come la medicina può arginare l'ondata imminente di malattia di Alzheimer”. Un tema estremamente attuale, che verrà chiarito grazie al biochimico e studioso di malattie neurodegenerative Gregory A. Petsko. Insieme a lui, sul palco, ci sarà Gianvito Martino, e insieme faranno il punto su cosa sappiamo ad oggi di queste malattie e sulle migliori terapie per curarle.

Gli appuntamenti imminenti: tumori e comunicazione della scienza

Oltre a quello di questa sera, sono ancora tanti gli appuntamenti, tutti gratuiti, ma su prenotazione tramite il sito dedicato, che si articoleranno lungo tutta la settimana.

Domani, giovedì 6 ottobre, sempre alle 21, l’incontro “Curare il cancro: la fine dell’inizio“ con Laurie H. Glimcher, presidente e Ceo del Dana-Farber Cancer Institute, dialogherà con il presidente del comitato scientifico Associazione BergamoScienza Mario Salvi, per parlare dei risultati delle ultime scoperte sui tumori. Se da un lato l’incidenza dei tumori sta aumentando globalmente, dall’altro stiamo vivendo il periodo più ricco di progressi e speranze, grazie alle recenti rivoluzioni della ricerca.

Venerdì 7 ottobre, questa volta alle 18, in “Risvegliare le nostre difese contro i tumori”, Vincenzo Bronte, direttore scientifico dell’Istituto Oncologico Veneto, e Federica Benvenuti, del gruppo di ricerca di immunologia all’Icgeb di Trieste, parleranno di immunoterapia come strumento di cura dei tumori. Alle 21 poi, la tavola rotonda “Etica della comunicazione” vedrà protagonisti Barbascura X, divulgatore scientifico e youtuber, la meteorologa e climatologa Serena Giacomin, la divulgatrice di Fondazione Veronesi Agnese Collino e il creator Alessandro Masala, in arte Shy, si confronteranno su tabù sociali e limiti della comunicazione.

Fine settimana tra giochi, fumetti, passeggiate sotto il segno della Scienza

Per il fine settimana, il programma si arricchisce. Ragazze e ragazzi a partire dai 15 anni potranno mettersi alla prova con delitti, missioni spaziali e disastri ecologici nei giochi di ruolo al BergamoScience Center in “Convergenza, Delitto ad arte e La Tempesta del Drago”. Sono questi i titoli tre giochi da tavolo pensati per condividere divertimento e avventura, sempre sotto il segno della scienza.

I giovani e le loro domande saranno protagoniste sabato 8. Alle 15, i giovani di WeScience e Visionary Bergamo potranno scatenare la propria curiosità sul tema dell’“Altruismo efficace: quando la scienza ci aiuta ad aiutare”. Toccherà a Marco Annoni, ricercatore e divulgatore di bioetica ed etica della scienza, rispondere a quesiti e domande su un campo di studi da poco avviato, ma di grande interesse.

Alle 17.30, il microfono passerà nelle mani dell’information e visual designer Federica Fragapane, che in “Data visualization: comprendere con gli occhi, vedere con la mente”, insegnerà a leggere e a raccontare in modo intuitivo le storie che i dati contengono.

La sveglia della scienza suonerà ancora più presto domenica 9 ottobre, quando già alle 11, Alfonso Lucifredi, naturalista e giornalista scientifico, nell’incontro “Passeggiando con Charles Darwin”, rivelerà al pubblico affascinanti e inedite curiosità sul padre dell’evoluzionismo, indagando gli aspetti meno noti della sua vita e della sua personalità.

Alle 14.30, Bergamo Scienza si fa dinamico con la passeggiata in compagnia di Luca Perri. I partecipanti si muoveranno per le vie di Bergamo alla ricerca de “Il Sistema Solare in città”. La camminata sarà un’occasione per scoprire non solo i corpi celesti, ma anche la città e la scienza nascosta fra i suoi edifici.

Alle 17.30, la scienza incontrerà l’arte con l’incontro “Un fumetto per ghermirli e alla scienza incatenarli”, durante il quale il matematico ed editor Andrea Plazzi e il fumettista Davide La Rosa racconteranno dell’idea pionieristica di Leo Ortolani, che dieci anni fa disegnò la prima storia per “Comics&Science”, la collana di comunicazione scientifica a fumetti del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Da allora, il fumetto è diventato un modo per divulgare e rendere accessibile la scienza.

Gli appuntamenti in città

Spostandosi da Piazzale degli Alpini, Bergamo Scienza pervade tutta la città con la conferenza spettacolo La favolosa natura di Leonardo, in programma domenica 9 alle 16 all’Ateneo di Scienza, Lettere e Arti di Bergamo. Appuntamento anche con le rappresentazioni teatrali per bambini e ragazzi: venerdì 7 alle 11, all’Auditorium di Piazza della Libertà, lo spettacolo “Nina delle stelle – Puoi salvare il mio pianeta?” della compagnia Zelda Teatro; e alle 20.15, al Liceo Scientifico L. Mascheroni, “Capricci di luce”, uno spettacolo sull’interazione di luce e materia; sabato 8 ottobre, dalle 10, all’Auditorium di Piazza della Libertà in scena “Matemagic Show”, che coinvolgerà il pubblico in giochi magici ed esperimenti di mentalismo, con la promessa di infrangere il codice dei prestigiatori e rivelare qualche trucco del mestiere.