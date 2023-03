Suor Anna Monia ospite alla Sapienza di Roma

Nella giornata di martedì 21 marzo si è svolto nella Facoltà di lettere dell’Università La Sapienza un convegno tenuto da Suor Anna Monia Alfieri, Cavaliere del lavoro ed esperta di politiche scolastiche, sul tema "Uno sguardo libero e responsabile all’uomo e alla società".

L'incontro alla Sapienza

Per la prima volta nell’Ateneo romano è stato possibile organizzare e svolgere regolarmente un incontro culturale presieduto da una religiosa. Si legge in una nota della lista studentesca "Obiettivo studenti" della Sapienza:

"E' stato un segno auspicabile di democrazia e di dialogo fra pensieri in un ambiente che è stato spesso segnato, invece, da episodi di intolleranza politica e ideologica"

Di cosa si è parlato

La relazione di Suor Monia, partendo dalla definizione molto innovativa di libertà del Catechismo della Chiesa Cattolica, ha riflettuto su vari ambiti in cui tale libertà umana si esplica: la dialettica politica, la vita universitaria, la libertà di educazione, con particolare riferimento all’iniqua discriminazione ancora in atto fra scuole statali e paritarie. Al termine gli studenti presenti hanno rivolto domande all’ospite su temi di attualità come la legge sul fine vita.