Duecentomila euro alle attività di Bergamo grazie al bando del Distretto del Commercio

In arrivo quattrocentomila euro per i commercianti dei Distretti urbani del Commercio di Bergamo e Brescia, equamente distribuiti fra le due città e provenienti da Regione Lombardia. Il tetto massimo che, tramite bando, può ottenere ciascuna impresa è di tremila euro di contributo a fondo perduto, cifra che potrà essere pari al 50 per cento degli investimenti previsti dalle attività la cui domanda di finanziamento dovesse essere accettata.

I due bandi

I bandi sono due, emessi uno dal distretto bergamasco (il Duc), l'altro da quello bresciano, e sono stati presentati oggi, mercoledì 12 aprile. Lo spirito è quello di sostenere i commercianti nei piani di rilancio e di riqualificazione delle proprie attività e consentire ai tessuti commerciali di Bergamo e Brescia, unite come Capitale della Cultura, di scommettere sul proprio futuro attraverso sistemazioni delle proprie botteghe, iniziative innovative o la riconversione della propria attività.

Una stesura condivisa da Bergamo e Brescia

«Il Bando dei Distretti di Regione Lombardia dello scorso dicembre - commenta Nicola Viscardi, direttore del Distretto Urbano del Commercio di Bergamo - ha concesso al Distretto Urbano del Commercio di Bergamo un contributo quale Distretto di Eccellenza. Una grande opportunità che, da un lato, ci rende fieri dell’operato e delle relazioni portate avanti dal Duc, e dall’altro ci impegna a condividere i fondi a disposizione con gli esercenti dell’area del Duc emanando il bando che vi presentiamo oggi. In occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, ci siamo confrontati con il Duc di Brescia per intraprendere una stesura congiunta, a dimostrazione che le due città, pur differenti, possono viaggiare di pari passo».

In poche parole, Regione Lombardia ha emanato un bando al quale potevano partecipare i Distretti del Commercio. I distretti assegnatari dei fondi, come Bergamo, hanno creato a loro volta dei bandi per distribuire quanto ottenuto alle attività dei propri territori.

Le tipologie di interventi

Le domande potranno essere inviate dalle 10 del 2 maggio fino alle 16 del 31 luglio da attività facenti parti del Duc di Bergamo e con le caratteristiche indicate nel bando completo disponibile qui. Con questi fondi potranno essere finanziati interventi di riqualificazione e ammodernamento, in una prospettiva di innovazione e sostenibilità, di attività già esistenti; avvio di nuove attività o apertura di nuove unità locali, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente; accesso, collegamento e integrazione dell’impresa con infrastrutture e servizi comuni offerti dal Distretto o compartecipazione alla realizzazione di tali infrastrutture e servizi comuni.