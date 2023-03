630mila euro al Distretto del commercio per Dalmine (capofila), Lallio, Treviolo e Osio Sopra

È di 630 mila euro il totale dei contributi richiesti e ottenuti dal Distretto del commercio 525, grazie al bando di regione Lombardia «Sviluppo dei distretti del commercio 2022-2024». Non solo, il progetto presentato rientra in quelli giudicati d'eccellenza.

L'orgoglio di Dalmine

A esserne particolarmente orgoglioso è il sindaco di Dalmine, ente capofila del progetto. Il primo cittadino Francesco Bramani, sottolinea «Il nostro progetto si è piazzato al 29° posto rispetto ai 151 presentati, ottenendo così il finanziamento dell’intero contributo richiesto. Un risultato che conferma ancora una volta il valore del lavoro sinergico tra pubblico e privato».

La Bergamasca fa incetta di contributi

In particolare, una quota delle risorse sarà destinata agli interventi realizzati dalle micro, piccole e medie imprese situate nei territori dei Comuni di Dalmine, Lallio, Treviolo e Osio Sopra. Inoltre, Dalmine non è il solo ad aver ottenuto questo risultato nella Bergamasca. Il Distretto dei Colli e del Brembo, con Curno come capofila, si è posizionato nei migliori dieci e a poca distanza anche Lovere e la Valle Imagna nei primi 20. Dietro Dalmine, invece si fanno notare Bergamo, Treviglio, San Pellegrino e Clusone, comunque tra i primi 50.