Air Arabia annuncia nuovo collegamento diretto tra Bergamo e Sharjah (Emirati Arabi Uniti)

Air Arabia, la principale compagnia low cost (Lcc) del Medio Oriente e del Nord Africa, ha annunciato oggi l’apertura del primo volo diretto tra l’aeroporto di Milano Bergamo e gli Emirati Arabi Uniti. A partire dal 7 dicembre 2022 il nuovo volo AirArabia collegherà con quattro frequenze settimanali lo scalo di Orio con l'Aeroporto Internazionale di Sharjah, situato a pochi km dal centro cittadino e a soli venti minuti da Dubai.

Adel Al Ali, ceo di Air Arabia Group, ha dichiarato: «Milano è l'ultima aggiunta alla nostra ampia rete di collegamenti da Sharjah, offrendo così ai nostri clienti negli Emirati Arabi Uniti e oltre l'opportunità di viaggiare in Italia con il nostro rinomato servizio. Il lancio dei voli diretti Air Arabia per Milano riafferma il nostro impegno a offrire continuamente ai nostri clienti nuove destinazioni, consentendo loro di viaggiare a tariffe convenienti e con un elevato standard di servizio. Attendiamo con impazienza l'inizio dei voli per Milano per poter accogliere i nostri clienti e portarli alla scoperta di questa meravigliosa città».

Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, conferma che: «l’apertura del primo collegamento diretto con gli Emirati Arabi Uniti è motivo di legittima soddisfazione, tanto più perché la nuova destinazione sarà operata da un partner storico, fidelizzato e affidabile come Air Arabia, compagnia aerea che ha fatto dell’aeroporto di Milano Bergamo uno dei principali scali europei del loro network. Il collegamento con Sharjah, oltre a creare una comoda opportunità di viaggio per chi è diretto nella città e nella regione, è una porta di accesso a Dubai, distante meno di mezz’ora dall’aeroporto di Sharjah. Il nuovo volo consentirà inoltre di proseguire da Sharjah verso le oltre 60 destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente servite da Air Arabia».