Al via le iscrizioni per diventare e-leader all’Ifts della Sacra Famiglia di Seriate

La digitalizzazione è fondamentale in ogni campo e, per un giovane, sviluppare conoscenze e competenze in questa direzione sta diventando sempre più importante. L’Efp Sacra Famiglia di Seriate, accreditato in Regione Lombardia per i Servizi al lavoro, lo ha capito presto e già da due anni ha avviato un Ifts, ovvero un percorso di specializzazione a diretto contatto con il mondo del lavoro e finalizzato al rapido inserimento lavorativo. Per l’anno 2022-2023, le iscrizioni sono aperte e chiuderanno il nove novembre, data entro la quale è previsto l’avvio del percorso.

Come suggerisce il titolo «E-lader. Digitalizzazione aziendale», il corso è stato pensato per formare figure che si inseriscano come pionieri della digitalizzazione. Il tutto, in collaborazione con L’Università Cattolica del Sacro Cuore, l’Istituto Lorenzo Lotto di Trescore, il Patronato San Vincenzo di Endine e due agenzie di comunicazione.

Data Analysis, digital marketing, strategie di e-business, gestione di Comunity, metodologie per Software, sviluppo e design per il web, marketing e content creation sono le materie affrontate per un totale di cinquecento ore di lezione e cinquecento in azienda. Gratuitamente.

Angela Vitali, responsabile del Coordinamento generale dell’Efp Sacra Famiglia: «I corsi dipendono da Regione Lombardia, che ogni anno fa uscire un bando apposito per il loro finanziamento. Noi siamo rientrati in graduatoria già due volte e tutto ci fa pensare che, anche se per ora non ne abbiamo la conferma, con ogni probabilità il corso partirà anche quest’anno. Intanto stiamo raccogliendo le iscrizioni che vanno da un minimo di venti a un massimo di trenta alunni. Il corso è rivolto a diplomati fino ai 29 anni. È pensato, per esempio, per chi vuole continuare a formarsi, ma non è convinto di voler iniziare l’università; per chi magari sta già scrivendo la tesi, ma sta anche valutando le strategie migliori per inserirsi nel mondo del lavoro; o ancora, per chi ha già un posto part-time, ma vuole migliorare le proprie competenze. La forza del nostro Ifts sta proprio nel collegamento diretto che riusciamo a creare con il mondo del lavoro; e in un ambito ancora poco esplorato, ma fondamentale per il futuro, come quello della digitalizzazione».