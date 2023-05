Apre oggi a Fiera Milano TUTTOFOOD

Sarà il Ministro dell’Agricoltura, on. Francesco Lollobrigida, a dare il via a TUTTOFOOD 2023. Il Ministro parteciperà al convegno inaugurale sul tema Innovazione e Sostenibilità per l’industria del Food e dell’Ospitalità, oggi alle ore 12, a Fiera Milano.

TUTTOFOOD 2023

TUTTOFOOD è la fiera B2B per l’intero ecosistema agro-alimentare. Globale e innovativa, è il punto di riferimento nel mondo per i produttori e distributori dei prodotti di qualità dell’intera filiera del food and beverage che incontrano in manifestazione i buyer con effettivo potere d’acquisto come: distributori, importatori, GDO, negozi di prossimità, negozi gourmet, food service, Out of Home, chef. Un evento che guarda al futuro e sviluppa innovazione in sintonia con i trend di consumo e le dinamiche di mercato. Il punto di riferimento nazionale e internazionale per lo sviluppo del settore, per scoprire, disegnare e guidare il rilancio del comparto alimentare.

L'incontro di Apertura

Ne parleranno rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali: oltre al Ministro, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia; Alessia Cappello, Assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milanodel Comune di Milano; Enrico Pazzali, Presidente di Fondazione Fiera Milano; Giampiero Maioli, CEO di Crédit Agricole Italia; Matteo Zoppas, Presidente ICE Agenzia; Roberto Berutti; Membro del Gabinetto del Commissario europeo all’Agricoltura; Maurizio Martina, Vicedirettore generale FAO.

Modera la giornalista e direttore Monica Maggioni.

Gli incontri della prima giornata

Alle ore 11 "Il gusto originale della cucina tailandese adesso è certificato" con Chef Panjaree Boonchuay (Taste Arena, Pad.6, L01-M10). In questo show cooking, la famosa chef thailandese proprietaria di un ristorante certificato con il marchio Thai SELECT, Panjaree Boonchuay, presenterà alcuni gustosi piatti per scoprire l'autentico gusto thai.

Alle 12 con Edoardo di MasterChef "La pasta come non l’avete mai vista. Neanche in TV (Stand Granoro Pad. 5, T25-U28). Il glamour mediatico incontra la grande tradizione della pasta italiana in questo coinvolgente show cooking, in cui Edoardo, vincitore di MasterChef Italia 12, offrirà la sua personale interpretazione di questo grande classico.

Dalle 13 arriverà in fiera Alessandro Borghese con "Una pasta appena nata che è già una star" (stand Pasta Armando, Pad. 5, D17-E22). Lo show cooking di Chef Alessandro Borghese che presenterà la Penna Liscia, il nuovo formato di pasta sviluppato in collaborazione con Pasta Armando.

Mentre quasi in contemporanea, alle 13.30, con lo Chef Marco Sacco: "Quando la biodiversità ha 3 stelle Michelin" (Taste Arena, Pad.6, L01-M10). Un viaggio culinario nella la biodiversità attraverso un incedibile antipasto con ben 56 ingredienti, in compagnia dello chef tristellato: dalla patata affumicata, o la cipolla alla cannella e cumino, fino ad asparago crudo e carotine.

Alle 14.30, "L’e-commerce: un’opportunità da cogliere" (Retail Plaza, Pad. 2, U25-Z32). Come cogliere le opportunità per il food & beverage di una canale che non accenna a rallenatre? Lo spiegheranno due protagonisti quali Matteo Sarzana, Presidente Assolidelivery e GM Italia, Deliveroo; Francesco Vanoli, Director Ticco Foods, con la moderazione moderati da Giuseppe Stigliano, docente ed esperto di marketing.

Alle 15 lo show cooking con Csaba dalla Zorza, "Farina&Olio matrimonio perfetto" (Taste Arena, Pad. 6, L01-M10). La foodwriter Csaba dalla Zorza, autrice del libro Cucina Economica, attenta al non spreco e all’utilizzo rispettoso degli ingredienti stagionali, racconta la sua focaccia toscana. Un evento promosso da ASSITOL.

Sempre alle 15 "L’alchimia della sensualità incontra gli aromi del cibo" (Evolution Plaza, Pad. 4, Z10-Z02). Si racconteranno lo chef alchimista Misha Sukyas, il sessuologo clinico Fabrizio Quattrini e la direttrice di Donna Moderna” Maria Elena Viola: il primo di una serie di incontri multisensoriali e “intimi” nell’ambito del format Confessioni a Tavola.

Alle 15.30 "Un’Italia dai gusti sempre più cosmopoliti" (Retail Plaza, Pad. 2, U25-Z32). Ancora con la moderazione di Giuseppe Stigliano, due casi innovativi – Giada Zhang, CEO di Mulan e Pietro Nicastro, CEO di Lowengrübe – spiegano come i gusti in evoluzione degli itaiani possono diventare nuove opportunità di business.

Alle 16.30 "Come il settore F&B può fare sostenibilità? Scopriamolo insieme" (Evolution Plaza, Pad. 4, Z10-Z02). L’industria alimentare produce circa 1/3 delle emissioni ed è inoltre fortemente colpita dai cambiamenti climatici, con siccità e riscaldamento globale mettono a rischio raccolti e biodiversità. Se ne parla con i consulenti specializzati di Climate Partner.

Infine, sempre alle 16.30 "I sapori del Sud ancora da scoprire", il Pastificio Gioia presenta la Struncatura (Taste Arena, Pad. 6, L01-M10). A cura dello Chef Rocco Monaco con la partecipazione di Lady Chef Letizia Deni viene rivisitata in versione moderna la Struncatura, antica pasta prodotta con un mix di sfarinati tra cui: semola di grano duro,semola di grano duro integrale e segale.

Visualizza qui il programma completo degli eventi TUTTOFOOD.