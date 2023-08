Benzina e gasolio, il flop dell'esposizione dei prezzi medi: nuovi rincari. I costi in Bergamasca

Da quando è entrata in vigore l'esposizione dei prezzi medi, lo scorso 1 agosto, i risultati non sono certo quelli sperati: se l'intento era ridurre i prezzi o mitigarne l'aumento, l'offerta va da un'altra parte e su display e cartelli le cifre sono solo che aumentate.

Dall'esposizione dei cartelloni, il prezzo è aumentato

Secondo i dati di oggi (lunedì 7 agosto) forniti dell'Unione nazionale consumatori, infatti, il prezzo medio in autostrada della benzina self ha raggiunto i due euro esatti, mentre il 1 agosto, giorno d'esordio dell'obbligo di esposizione, era pari a 1,984 euro. Insomma, in appena quattro giorni c'è stato un rincaro di 1,6 centesimi al litro, pari a ottanta centesimi per un pieno di cinquanta litri. Va ancora peggio per il gasolio: in autostrada il prezzo, sempre in modalità self, passa dagli 1,854 euro di inizio mese a 1,886 euro al litro, con un balzo di 3,2 centesimi al litro, pari a 1,60 euro a rifornimento. Numeri che hanno fatto definire il provvedimento al presidente dell'associazione, Massimiliano Dona, «un flop».

Gli aumenti medi regionali

Rispetto alle regioni, dall'elaborazione sui dati medi del Mimit, è il Lazio la regione più interessata dall'incremento di prezzo, con un rialzo dal primo agosto di 1,9 centesimi per un litro di benzina self, pari quasi a 1 euro (95 centesimi) per un rifornimento. Al secondo posto delle regioni meno virtuose Marche, Umbria, Molise e Friuli Venezia Giulia, con un balzo di 1,8 centesimi al litro, novanta centesimi per un pieno.

Per il gasolio, invece, la regione peggiore è il Molise con un salto in appena quattro giorni di 4,5 centesimi al litro, 2 euro e 25 cent per un rifornimento. Al secondo posto l'Umbria, 4,4 centesimi al litro (2,20 euro a pieno): medaglia di bronzo per Lazio e Puglia: +4,1 centesimi, pari a 2 euro e 5 centesimi a pieno.

Benzina: dove costa meno in Bergamasca

A Bergamo città la stazione meno costosa per la benzina è la Ernesto Rondini Srl di via Ghislandi a 1,845 euro al litro (il cui ultimo aggiornamento sul portale del Ministero, però, è fermo al 4 agosto), poi la stazione dell'Auchan in via Carducci a 1,869 euro, così come la BergamOil nella stessa via. A seguire, la Trussardi Petroli in via Stezzano a 1,889 euro, poi la Esso di via Autostrada a 1,899 euro al litro. Lo stesso costo alla Ip Bergamo di via Moroni, la Keropetrol in via delle Valli, Tamoil in via Baioni, le Q8 delle vie Moroni, Gavazzeni e sulla Briantea e la Ip in via dell'Industria.

Nell'hinterland cittadino, invece, quello che costa meno è l'Iper station di Orio al Serio in via Portico, con 1,838 euro al litro, ma anche La Combustibili di Grassobbio in via per Azzano dove la si trova allo stesso prezzo. Ma c'è anche la Af Petrol di Seriate in via Marconi, con 1,838 euro al litro, poi la Af Petrol Srl di Curno in via Bergamo, a 1,869 euro al litro e quella dell'Auchan di Curno in via Fermi (angolo via Curnasco) con lo stesso costo.

Se poi si vanno a cercare i meno cari in assoluto nel raggio di dieci chilometri da Bergamo, città compresa, sono la Af Petrol di Seriate in via Marconi (1,838 euro), la Iper Station di Orio in via Portico allo stesso prezzo, uguale la Iper Station di Seriate in via Stella Alpina, la Combustibili a Grassobbio in via per Azzano e la Ernesto Rondini a Bergamo in via Ghislandi (1,845 euro).

Dove costa meno il gasolio in provincia

A Bergamo città, il gasolio costa meno alla stazione Auchan di via Carducci con 1,739 euro al litro, segue la BergamOil di via Carducci a 1,749 euro al litro. Poi ci sono la Q8 di via Gavazzeni a 1,759 euro, la Ernesto Rondini Srl a 1,769 euro e la Q8 di via Moroni allo stesso prezzo, così come la Ip di via dell'Industria. Nell'hinterland a costare poco la Af Petrol di Seriate a 1,724 euro al litro, uguale la Iper Station di Orio e quella di Seriate, così come La Combustibili di Grassobbio. Infine, c'è la stazione Auchan di Bergamo in via Carducci, con 1,739 euro al litro.

I meno cari in assoluto nel raggio di dieci chilometri da Bergamo, città compresa, sono la Af Petrol di Seriate, le Iper Station di Orio e Seriate, La Combustibili di Grassobbio (tutte a 1,724 euro al litro), mentre di poco le supera la stazione di San Paolo d'Argon in via Nazionale a 1,725 euro al litro.