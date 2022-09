I supermercati e i discount più convenienti a Bergamo (si può risparmiare fino a 3.500 euro in un anno)

di Paolo Aresi

La notizia: è possibile risparmiare. E molto. Però bisogna fare la spesa con intelligenza, con attenzione, non accontentandosi di acquistare i prodotti in un solo negozio o supermercato. Documentandosi. Anche nella nostra città i prezzi variano molto da punto vendita a punto vendita.

Ma attenti, le classifiche del risparmio sono diverse: c’è una graduatoria per i prodotti di marca, un’altra per i prodotti di primo prezzo (i più economici), un’altra ancora per quelli della catena commerciale (per esempio le linee Panorama per il Pam, Smart per l’Esselunga e via dicendo) e poi c’è la classifica di prodotti misti.

Se prendiamo la graduatoria dei prodotti di marca, scopriamo che a Bergamo il supermercato (o ipermercato) più conveniente è l’Esselunga di via Corridoni con un coefficiente 107.

Al secondo posto l’Esselunga di Borgo Palazzo, con 109, lo stesso dell’Esselunga di via San Bernardino.

Insomma, a Bergamo non c’è storia per quanto riguarda i prodotti di marca. Una spiegazione: il coefficiente è riferito al supermercato più economico in Italia al quale è assegnato il valore 100, punto vendita che si trova a Vicenza (supermercato Emisfero); più sei vicino al 100, dunque, più è vantaggiosa la spesa.

A Bergamo, dopo i tre supermercati fratelli, segue l’Iper di Seriate con 112, quindi il Famila Superstore di Colognola (113) e Spazio Conad di via Fermi (114).

Questione complessa

Ma un conto è che si vogliano i prodotti di marca, un conto è che si cerchino i prodotti di catena, cioè con il marchio degli stessi supermercati, e un conto che si vada verso il “primo prezzo”, ovvero il più economico, quello che si trova sovente nei discount.

Un po’ tutti i supermercati, in realtà, offrono anche questa fascia di merce: per esempio, all’Esselunga si chiama Smart. E le differenze di prezzo sono notevoli. Così se la pasta Voiello, mezzo chilo, la si paga 1,3 euro, quella Esselunga costa la metà. E Smart ancora meno. Quindi, il discorso convenienza si fa complicato. Ma la rivista Altroconsumo lo ha affrontato anche quest’anno, lo fa dal 1989, in maniera approfondita e sistematica e ne proponiamo i risultati (...)

