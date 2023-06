Le donne guadagnano il 25% in meno degli uomini e gli over 65 il 47% in più della fascia 30-45

Aumentano le fragilità, si amplia la forbice sociale, le famiglie sono sempre più in difficoltà. Sono questi i problemi che emergono dall'analisi eseguita dall'Osservatorio delle vulnerabilità sui redditi dei 25.310 contribuenti presso i Caf Acli provinciali, che ha scattato una fotografia del paesaggio reddituale bergamasco, delle spese più frequenti, e soprattutto sulle disuguaglianze presenti nel territorio.

Momento di cambiamenti

Daniele Rocchetti, presidente delle Acli provinciali fa parlare i dati e li traduce in sfide e questioni da affrontare: «Anche della nostra terra bergamasca, sta vivendo profondi cambiamenti. Emerge, in modo evidente, che cresce la faglia tra i garantiti e i non garantiti, tra chi ce la fa e i molti, troppi, che arrancano. Viene segnalato un aumento progressivo delle fragilità, delle disuguaglianze; aumenta il rischio di vulnerabilità per una parte, non poca, dei cittadini bergamaschi. Rendersene conto significa per la politica e per i corpi intermedi immaginare forme possibili di resilienza, avviando processi reali di welfare di comunità».

Ceto medio e famiglie molto colpite

A essere colpito in modo sensibile sono il ceto medio e le famiglie, che, come sottolinea ancora Rocchetti, «sotto il peso di situazioni legate anche alla presa in carico di persone malate, anziane o in difficoltà, soffrono e rischiano di non farcela davvero. È una stabilità solo apparente con un carico di incertezza di difficile gestione».

Salari delle donne: gap sopra la media lombarda

Dai dati emersi dalla ricerca condotta da Daniela Mesini e Giulia Assirelli emergono tutte le disuguaglianze di genere e di età della Bergamasca. In provincia di Bergamo, le donne guadagnano il 25 per cento in meno degli uomini. Una differenza che in Lombardia è del 21 per cento, ma che nella nostra provincia risulta ancor più marcata, soprattutto nelle zone dell'Isola e delle Valli occidentali.

A Bergamo gli over67 dichiarano il 70% in più dei giovani

A livello generazionale, gli over 67 che dichiarano il 47 per cento in più dei 30-45enni (nel resto della Lombardia questa differenza è pari al 44per cento), ma con importanti differenze tra territori, dato che nel capoluogo il gap tocca la quota assurda di +70 per cento, mentre si attesta intorno al 40 per cento altrove.

Redditi più bassi per gli stranieri

Anche la nazionalità è ala base di molte disuguagliante con i contribuenti nati all'estero che dichiarano redditi più bassi del 41 per cento (contro une media lombarda del -46 per cento). Le differenze territoriali sono molto marcate: a Bergamo si registra una differenza del 54 per cento, mentre altrove la differenza si attesta tra il 30 per cento e il 40 per cento.